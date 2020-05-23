Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама

По сообщениям некоторых СМИ главу республики госпитализировали в Москву.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова опубликован видео ролик из Грозного с поздравлениями мусульман с наступлением Ураза-байрама. Автором ролика, предположительно, является глава Чечни, о госпитализации которого ранее писали в СМИ.

В видео голос, похожий на главу региона, выражает надежду, что Всевышний Аллах поможет мусульман ЧР, России и всего мира справится с коронавирусной инфекцией. При этом сам Кадыров в ролике не появляется.

Поздравляю всех мусульман России с наступившим праздником разговения Ид аль-Фитр! Пусть Милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны

говорится в ролике

Ранее в СМИ появилась информация, что главу Чеченской республики госпитализировали в Москву с подозрением на коронавирус. Сообщалась, что болезнь у Кадырова протекает в тяжелой форме. Позднее спикер парламента Чечни Магомед Даудов опроверг эту информацию.

Видео: Telegram / RKadyrov_95