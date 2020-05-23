В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

По сообщениям некоторых СМИ главу республики госпитализировали в Москву.

Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов опроверг информацию о том, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом. Об этом политик написал в своем Instagram.

Даудов назвал слухи "сочинительством" и попыткой выдать "желаемое за действительное".

Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем

Магомед Даудов

Также парламентарий добавил, что слухи об инфицировании министр здравоохранения Эльхана Сулейманова и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева также не соответствуют действительности.

О госпитализации Кадырова ранее сообщило интернет издание Baza.

Видео: Telegram / Kadyrov_95