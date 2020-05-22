Предполагается, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в Москву с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает издание Baza.

Предполагается, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад. Однако политик был уверен, что у него обычная простуда. По некоторым данным, у главы Чечни поражено 50% легких.

В пресс-службе главы Чечни пока не прокомментировали информацию о здоровье Рамзана Кадырова.

Ранее мы сообщали о том, что Воробьев заявил об отмене электронных пропусков в Подмосковье.

Видео:Telegram / Kadyrov_95