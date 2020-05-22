Воробьев заявил об отмене электронных пропусков в Подмосковье

При поездке в Москву выданные пропуска будут действовать до 27 мая

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Подмосковье отменяют электронные пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая для тех, кто ездит в Москву. При этом в столице соответствующий формат сохраняется из-за плотности населения.

Напомним, что в Московской области коронавирусной инфекцией заболели 31 807 жителей.

Ранее мы сообщали о том, что Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России.

Видео:Вконтакте / Андрей Воробьев