Сейчас количество заражений в России постепенно снижается.

Президент России Владимир Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России. Заявление он сделал на совещании об эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, выходя из ограничений, в которых сейчас находится большинство регионов страны, нужно помнить о второй волне COVID-19. Она которая может прийти в Россию осенью. Путин отметил, что такие прогнозы дают как отечественные, так и зарубежные учёные.

Глава государства обозначил возможные сроки второй вспышки коронавируса — конец октября — ноябрь. Он призвал быть готовыми к такому сценарию.

Путин добавил, что количество заражений в России постепенно снижается. Он охарактеризовал это как "неустойчивую динамику".

Но она всё-таки есть. Владимир Путин, президент России

Ранее Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария пандемии.

Видео: kremlin.ru