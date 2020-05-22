Президент России Владимир Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России. Заявление он сделал на совещании об эпидемиологической ситуации в стране.
По его словам, выходя из ограничений, в которых сейчас находится большинство регионов страны, нужно помнить о второй волне COVID-19. Она которая может прийти в Россию осенью. Путин отметил, что такие прогнозы дают как отечественные, так и зарубежные учёные.
Глава государства обозначил возможные сроки второй вспышки коронавируса — конец октября — ноябрь. Он призвал быть готовыми к такому сценарию.
Путин добавил, что количество заражений в России постепенно снижается. Он охарактеризовал это как "неустойчивую динамику".
Но она всё-таки есть.
Владимир Путин, президент России
Ранее Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария пандемии.
Видео: kremlin.ru
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