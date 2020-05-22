Он отметил, что строгие ограничительные меры в Москве должны продолжать действовать.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария пандемии - благодаря строгому режиму ограничений в столице. Мнением мэр поделился с Владимиром Путиным на совещании по эпидемиологической ситуации в стране.

Собянин отметил, что жители столицы строго и с пониманием выполняли требования — это помогло стабилизировать ситуацию. В Москве, рассказал он, сократилось количество выявляемых случаев инфицирования и госпитализаций тяжёлых больных.

Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что нам удалось избежать худшего сценария. Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, столица России избежала ситуации, которая развернулась во многих крупных городах мира.

Собянин отметил, что строгие ограничительные меры в Москве должны продолжать действовать — это масочный и пропускной режимы, а также массовая самоизоляция.

Ранее Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае.

Видео: Совещание Путина по ситуации с коронавирусом от 22.05.2020