По её мнению, российская медицина выдержала испытания COVID-19, несмотря на негативные прогнозы.

Вице-премьер России Татьяна Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае. Об этом она рассказала на совещании с Владимиром Путиным по эпидемиологической ситуации в стране.

Голикова рассказала, что сейчас в больницах пытаются спасти как можно больше пациентов, но это получается не всегда, так как вирус довольно сильный, а его воздействия усиливают хронические заболевания.

Вице-премьер подчеркнула, что мощности российской системы здравоохранения позволяют бороться за каждую жизнь. Также она рассказала, что российская медицина выдержала испытания COVID-19, несмотря на негативные прогнозы.

Ранее Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель.

Видео: kremlin.ru