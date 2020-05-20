До эпидемии коронавируса в РФ смертность населения упала на 3,3%.

Татьяна Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель. Вице-премьер России заявила во время правительственного часа в Совете Федерации, что соответствующую информацию официальные источники предоставят к концу мая. Специалист отметила, что с начала года до момента распространения инфекции коронавируса по РФ показатель смертности населения упал на 3,3% (на 21 тысячу человек).

Статистика смертности ежемесячно публикуется Росстатом в конце месяца за предшествующий месяц, то есть 29-30 мая мы увидим статистику по причинам смертности в РФ за апрель Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница напомнила, что Росстат сверяет данные, полученные от федеральной налоговой службы. В свою очередь ведомство получает сведения от региональных ЗАГСов, территориальных отделений Росстата.

Голикова напомнила, что смерти с диагнозом коронавирус в России начали регистрироваться только с апреля 2020 года.После предоставленной статистике эксперты смогут понять, отчего растет или снижается показатель.

Голикова заявила, что 17 регионов готовы к частичному снятию ограничений.

Видео: YouTube / Совет Федерации