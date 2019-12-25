Средний показатель заражаемости по стране - 210,2 человек на 100 тысяч.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов готовы к частичному снятию ограничений. Она рассказала об этом на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа".

По её словам, причина для частичного ослабления режима самоизоляции в данных регионах — снижение коэффициента распространения коронавируса. Голикова подчеркнула, что в России наблюдается снижения темпов прироста новых больных, хотя цифры всё равно остаются большими.

Вице-премьер отметила, что существенное снижение роста заразившихся наблюдается в Москве. При этом в некоторых регионах наоборот зафиксирован прирост по данному показателю. Причина в том, считает Голикова, что они были вовлечены в эпидемиологический процесс примерно на две недели позже Москвы.

Средний показатель заражаемости по стране - 210,2 человек на 100 тысяч. В 13 регионах он больше. Самые высокие показатели по данному параметру в Москве, Подмосковье, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 764 новых случая заражения коронавирусом.