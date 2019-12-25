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Голикова заявила, что 17 регионов готовы к частичному снятию ограничений
Сегодня, 12:21
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matveyvn

Голикова заявила, что 17 регионов готовы к частичному снятию ограничений

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Средний показатель заражаемости по стране - 210,2 человек на 100 тысяч.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов готовы к частичному снятию ограничений. Она рассказала об этом на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа".

По её словам, причина для частичного ослабления режима самоизоляции в данных регионах — снижение коэффициента распространения коронавируса. Голикова подчеркнула, что в России наблюдается снижения темпов прироста новых больных, хотя цифры всё равно остаются большими.

Вице-премьер отметила, что существенное снижение роста заразившихся наблюдается в Москве. При этом в некоторых регионах наоборот зафиксирован прирост по данному показателю. Причина в том, считает Голикова, что они были вовлечены в эпидемиологический процесс примерно на две недели позже Москвы.

Средний показатель заражаемости по стране - 210,2 человек на 100 тысяч. В 13 регионах он больше. Самые высокие показатели по данному параметру в Москве, Подмосковье, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 764 новых случая заражения коронавирусом.

Теги: голикова, коронавирус, регионы, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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