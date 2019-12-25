За сутки от коронавируса в России излечилось 9 262 человек.

В России зафиксировано 8 764 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 308 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 699. Далее идут Московская область — 903, Красноярский край — 504, Санкт-Петербург — 455, Нижегородская область — 257.

За сутки от коронавируса в России излечилось 9 262 человек. За весь период — 85 392.

За минувшие сутки скончалось 135 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 972 человека.

Отмечается, что у 45,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы писали, что в Москве за сутки выздоровели рекордные почти 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом.