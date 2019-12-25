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В Москве за сутки выздоровели рекордные почти 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом
Сегодня, 10:11
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MShaffter

В Москве за сутки выздоровели рекордные почти 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом

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На сегодняшний день это самое большое количество вылечившихся пациентов за сутки.

В Москве сообщили, что за сутки выписаны по выздоровлению почти 5,5 тысяч пациентов с подтвержденным ранее корнавирусом.

 Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова утром 20 мая сообщила о 5 440 выписанных пациентов, которым ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Нарастающим итогом с начала эпидемии в столице выздоровели 36 936 инфицированных.

Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936

Анастасия Ракова

Скончались за сутки в столице 75 пациентов с COVID-19.

Сегодня ранее: Коронавирус выявили еще у 16 жителей Костромской области

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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