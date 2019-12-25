Россиян предупредили об ответственности за использование поддельных QR-кодов

Нарушителям грозить тюремный срок, либо административный штраф.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за использование фейковых QR-кодов для посещения заведений общепита Москвы может грозить до двух лет тюремного заключения. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. Андрей Клишас, аредседатель комитета СФ

Однако, в ряде случаев за использование фальшивого QR-кодом может грозить лишь административная ответственность. Тогда нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, поддельные QR-коды для посещения заведений общественного питания в Москве выставлены на продажу в даркнете. Данные коды изначально преподносились как "липовые" сертификаты вакцинации от коронавируса, однако после новостей о введении QR-кодов для посещения заведений общепита в российской столице информация была отредактирована под этот случай. Средняя цена документа составляет 11 тысяч рублей.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что рестораны Москвы готовы взять на себя затраты клиентов на ПЦР-тесты.

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