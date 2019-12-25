Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе Москвы

Экспертам стала известна цена такой услуги.

Поддельные QR-коды для посещения заведений общественного питания в Москве выставлены на продажу в даркнете. Об этом сообщил "РИА Новости" директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Отмечается, что специалистами компании были выявлены в "темном интернете" не менее десяти объявлений о продаже QR-пропусков, которые появились на платформе еще в прошлом месяце. Данные коды изначально преподносились как "липовые" сертификаты вакцинации от коронавируса, однако после новостей о введении QR-кодов для посещения заведений общепита в российской столице информация была отредактирована под этот случай.

Средняя цена документа составляет 11 тысяч рублей. Согласно данным компании, на форумах по этой теме уже выявили не менее полусотни положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой.

Предполагается, что в ближайшем будущем могут появиться в даркнете и приложения для генерации поддельных QR-кодов. При этом, появятся и специальные программы, помогающие определять фейки.

Напомним, начиная с 28 июня заведения общепита Москвы имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Подтверждать отрицательный статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Кроме того, в столице РФ вступил в силу временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее рестораны российской столицы согласились оплатить москвичам тесты на COVID-19.

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