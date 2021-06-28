Рестораны согласились оплатить москвичам тесты на COVID-19

Мера нацелена на тех, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что рестораны Москвы готовы взять на себя затраты клиентов на ПЦР-тесты. Об этом пишет "РИА Новости".

Уточняется, что на данный момент на компенсацию пока согласился только владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт.

Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста. Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы

Напомним, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Подтверждать отрицательный статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Кроме того, в столице РФ вступил в силу временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее Собянин назвал крайне сложной ситуацию с COVID-19 в Москве.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС