Собянин назвал крайне сложной ситуацию с COVID-19 в Москве

За сутки в городе от коронавируса умерли 124 человека.

Ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает агентство ТАСС.

По его словам, в настоящее время на территории города зафиксирован рекорд по числу госпитализаций и умерших от коронавируса. Кроме того, Собянин подчеркнул, в результате принятия антиковидных мер на прошлой неделе количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем".

Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку. Сергей Собянин, мэр Москвы

Отметим, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19 число смертей от коронавируса в Москве за сутки возросло на 124. Это стало новым максимумом с начала пандемии.

Ранее Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун.

Фото: ВК/Сергей Собянин