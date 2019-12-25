Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на ковид

Глава столицы оценил постановление властей ограничить допуск граждан в заведения общепита.

Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал компромиссным разрешение правительства посещать заведения общественного питания с отрицательным тестом на коронавирус. При этом чиновник посоветовал жителям региона сделать прививку от инфекции. По его мнению, это будет лучшим решением, так как оно подразумевает защиту от заражения. Такие рекомендации специалист дал во время интервью журналистам телеканала "Россия-1".

ПЦР не является защитой... Это некий такой компромисс - ну уж если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела.Но главное условие - либо вы переболели, и мы знаем, что вы переболели в течение последнего полугода, либо вы вакцинировались. Сергей Собянин, мэр Москвы

Также мэр Москвы подчеркнул, что бумажные медицинские сертификаты для посещения кафе и ресторанов на территории города могут оказаться поддельными. В этом плане демонстрация QR-кодов гораздо надежнее.

Собянин: если бы не новая мутация COVID-19, мы бы уже вышли из пандемии.

Фото: Piter.tv