  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собянин: если бы не новая мутация COVID-19, мы бы уже вышли из пандемии
Сегодня, 11:58
197
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Собянин: если бы не новая мутация COVID-19, мы бы уже вышли из пандемии

0 0

В Москве оценили распространение индийского вируса "Дельта".

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из-за нового штамма коронавируса. Чиновник заметил, что если бы не инфекция, пришедшая из Индии, регион уже давно вышел бы из негативно эпидемиологической обстановки. Такое заявление спикер сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве. Мы с вами победили, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города уточнил, что в настоящее время только пять зараженных коронавирусом имеют уханьский вариант инфекции в организме.

Москвичам разрешат посещать летние веранды без QR-кода.

Фото: Piter.tv

Теги: дельта штамм, москва, мэр, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии