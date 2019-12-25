Собянин: если бы не новая мутация COVID-19, мы бы уже вышли из пандемии

В Москве оценили распространение индийского вируса "Дельта".

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из-за нового штамма коронавируса. Чиновник заметил, что если бы не инфекция, пришедшая из Индии, регион уже давно вышел бы из негативно эпидемиологической обстановки. Такое заявление спикер сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве. Мы с вами победили, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города уточнил, что в настоящее время только пять зараженных коронавирусом имеют уханьский вариант инфекции в организме.

Москвичам разрешат посещать летние веранды без QR-кода.

Фото: Piter.tv