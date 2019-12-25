Москвичам разрешат посещать летние веранды без QR-кода

Данная мера продлится до 11 июля включительно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям российской столицы разрешат посещать летние кафе и веранды в городе без предъявления QR-кода. Текст указа представлен в блоге градоначальника.

Данная норма вступает в силу с 24 июня и продлится до 11 июля включительно.

Кроме того, сообщается, что в кафе и рестораны без QR-кода разрешено пускать несовершеннолетних в сопровождении взрослых.

Напомним, ранее в своем блоге Собянин написал, что с 22 июня в столице России вводится временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек. Кроме того, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Ранее мэр заявил, что в Москве за неделю выявили 53 тысячи заразившихся COVID-19.

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