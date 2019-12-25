В Москве запретили посещать кафе и рестораны без прививки или теста на COVID-19

Ограничения начнут действовать с 28 июня.

Власти Москвы запретили посещать кафе и рестораны без защиты от COVID-19. Об этом сообщается в официальном блоге мэра российской столицы Сергея Собянина.

Соответствующий указ уже подписан. Согласно документу, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Действительным считается только тот тест, который был сдан в одной из столичных лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна. Сергей Собянин, мэр Москвы

Отмечается, что наличие защиты от COVID-19 подтверждается специальным QR-кодом. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. По словам Собянина, точки общепита, которые к 28 июня не внедрят систему проверки QR-кодов, смогут осуществлять продажу продукции только на вынос или доставку.

Ранее Собянин заявил, что почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм.

Фото: sobyanin.ru, pixabay.com