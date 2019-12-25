Собянин: в столице фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации

Причиной этого является индийский штамм коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице зафиксированы случаи повторного заболевания COVID-19 после вакцинации. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1".

По его словам, в настоящее время около полутора миллионов жителей Москвы уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Мы видим повторные заболевания [коронавирусом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что распространение COVID-19 в столице связано с индийским штаммом вируса. По словам Собянина, уровень иммунитета для противостояния индийскому штамму должен быть в два раза выше, по сравнению с уханьским вариантом. Это и стало причиной повторных заболеваний.

По последним данным оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, на территории российской столицы зарегистрировано более 1,27 миллионов случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1 113 794 человек, умерли от коронавируса более 21 тысячи москвичей.

Ранее Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу снизился до 25%.

Фото: ВК/Сергей Собянин