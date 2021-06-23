Собянин: в Москве за неделю выявили 53 тысячи заразившихся COVID-19

Это стало рекордом за весь период пандемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю в российской столице заразились COVID-19 около 53 тысяч человек. Об этом он сказал в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, это стало рекордом с начала пандемии коронавируса.

С начала года, в течение пяти месяцев, в Москве была спокойная, стабильная ситуация <...> но последние две недели ситуация приобрела взрывной характер. За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости - 53 тысячи. Сергей Собянин, мэр Москвы

Также глава российской столицы отметил, что Москва достигла рекордного показателя по госпитализации – 12 тысяч человек за неделю. Кроме того, в последние дни в городе фиксируются максимальные значения суточной смертности пациентов с COVID-19.

Ранее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с 22 июня в столице России вводится временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек. Кроме того, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Видео: kremlin.ru