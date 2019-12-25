Москва второй день подряд бьет рекорд смертности от COVID-19

Вчера - 86 умерших, сегодня - 88.

В Москве зарегистрировано максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные официального Telegram-канала оперативного штаба российской столицы.

Согласно предыдущей информации, за сутки от COVID-19 погибли 86 человек. За прошедшие 24 часа от заболевания скончались 88 пациентов.

Согласно опубликованным данным, за прошедшие сутки в столице было выявлено более 6,5 тысяч случаев. С начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 1 307 243 человек.

Всего за сутки было выписано 3 670 пациентов. За весь период выздоровели 1 126 965 человек.

Во всем мире на сегодняшний день зафиксировано 179 164 193 случая заражения COVID-19, из них 3 882 531 - с летальным исходом.

Ранее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с 22 июня в столице России вводится временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек. Кроме того, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Фото: Piter.tv, Telegram/Оперштаб Москвы