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Назван процент москвичей с иммунитетом к индийскому штамму COVID-19
Сегодня, 16:48
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Назван процент москвичей с иммунитетом к индийскому штамму COVID-19

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Данным штаммом заражены 90% новых инфицированных в столице РФ.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что четверть населения российской столицы имеют иммунитет к индийской мутации COVID-19. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24".

Она подчеркнула, что в настоящее время на территории города этим штаммом заражены 90% новых инфицированных. 

Чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G <…> Необходимо, чтобы их было достаточно много.

Анастасия Ракова, замглавы Москвы

По ее словам, антитела для защиты от "уханьского" штамма сохраняются у 47 процентов жителей  столицы.

Напомним, в своем блоге мэр Москвы Собянин написал, что с 22 июня в столице России вводится временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек. Кроме того, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления о дискриминации непривитых россиян.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, анастасия ракова, вакцинация от коронавируса, индийский штамм коронавируса, москва
Категории: Новости России, Лента новостей,

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