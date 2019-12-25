В Кремле прокомментировали заявления о дискриминации непривитых россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых жителей РФ. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, данный вопрос необходимо тщательно обсудить. Песков отметил, будет сложно избежать того момента, когда непривитые граждане попадут в менее выгодное положение.
Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Также официальный представитель Кремля заявил, вакцинация граждан от коронавируса не является самоцелью.
Напомним, Москалькова в эфире в эфире радиостанции "Вести FM" назвала нечестной игрой попытки заставить граждан России вакцинироваться от COVID-19. Она считает, что следует найти решение для тех россиян, кто не может привиться по состоянию здоровья.
Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в настоящее время в РФ регистрируется много случаев заболевания COVID-19 среди российской молодежи. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является в единственным верным средством для борьбы с пандемией.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все