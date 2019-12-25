В аппарат омбудсмена поступают жалобы на дискриминацию.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала стимулирование вакцинации "нечестной игрой". Об этом чиновница сообщила журналистам радиостанции "Вести FM". Гостья эфира уточнила, что получает большое количество сообщений о дискриминации граждан из-за того, что они непривиты от коронавируса. По словам Москальковой, те действия, которые предпринимаются властями, порождают "массовый психоз" среди населения.

Такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция. Конечно, идея сама по себе правильная – оградить общество. Но самое главное – почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям? Татьяна Москалькова, омбудсмен

Уполномоченная предложила государству и работодателям найти решение для граждан, которым прививка противопоказана по здоровью. Сейчас же обязательная вакцинация от ковила введена в нескольких субъектах РФ для определенных категорий граждан. В Москве и Московской области работодатели обязаны привить не менее 60 процентов своих сотрудников, работающих в сфере предоставления услуг.

Омбудсмен опроверг данные, что власти Москвы разрешили отстранять работников без прививки.

Фото: Piter.tv