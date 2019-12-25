Сергей Миронов рассказал о возможностях предпринимателей по отстранению невакцинировавшихся сотрудников.

Омбудсмен опроверг данные, что власти Москвы разрешили отстранять работников без прививки. Об этом по итогам встречи с руководящим составом столица заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов. При этом чиновники одобрили инициативу бизнес-индустрии об отстранении от работы лиц, которые отказались от вакцинации. При этом зарплата сотрудникам выплачиваться не будет.

Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и предпринимателей наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации. Сергей Миронов, омбудсмен

Позже специалист уточнил, что столичные власти не давали бизнесменам разрешения отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников. Однако такое возможно согласно действующему российскому законодательству. Напомним, что главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающего населения. В перечень попали представители сферы услуг, торговли, питания, ЖКХ, транспорта, образования, соцзащиты, здравоохранения, а также культурных учреждений, спортивных объектов, салонов красоты.

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Фото: Piter.tv