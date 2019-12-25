Воробьев объяснил обязательную вакцинацию для отдельных категорий

Глава Подмосковья рассказал, с чем связаны новые ограничения по региону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Слова чиновника приводят журналисты телеканала "360". Глава региона объяснил, что сейчас число новых зараженных начинает резко расти, а на больничные койки попадает все большее число пациентов. В связи с этой ситуацией властям приходится снова разворачивать инфекционные госпитали, а также переводить систему здравоохранения на усиленный режим работы. Спикер уточнил, что число вызовов скорой помощи превысило пиковые показатели прошлого года. При этом все чаще за медицинской помощью начали обращаться пациенты, которым от 20 до 50 лет.

Это те пациенты, которые считали себя неуязвимыми и нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи кладут их на кислород. На больничной койке мнение скептиков меняется — и про маски, и про прививки. Вот только, к сожалению, иногда бывает слишком поздно. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Глава региона напомнил, что если человек работает на предприятии, на котором предусмотрен постоянный контакт с людьми, то невакцинированный сотрудник рискует заразить своих коллег. Главный санитарный врач Московской области принял постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг. Это будет означать, что работодатели должны обеспечить массовую вакцинацию не менее 60 процентов своих сотрудников.

Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения.

Фото: YouTube/Телеканал 360