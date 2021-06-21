Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от COVID-19

Россиянам не нужно ежедневно сдавать тест на коронавирус.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство выработало рекомендации по ревакцинации от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, после вакцинации от коронавируса россиянам не нужно ежедневно сдавать тесты на антитела для проверки их уровня. Мурашко подчеркнул, что это не принесет какой-либо пользы.

Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Также министр отметил, что при росте заболеваемости в стране прививку от COVID-19 следует делать один раз в шесть месяцев, а при "спокойной" эпидемиологической обстановке – раз в год. По словам Мурашко, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стала управляемой, необходимо привить от него 60 процентов населения.

Ранее министр призвал вовлекать родных и знакомых в вакцинацию

Видео: Youtube / Россия 24