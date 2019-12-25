Мурашко призвал вовлекать родных и знакомых в вакцинацию

В Минздраве РФ призвали создавать вокруг себя безопасную среду общения.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал вовлекать родных и знакомых в массовую вакцинацию, чтобы обезопасить круг собственного общения. Об этом чиновник попросил у населения в эфире Первого канала.

Формирование комплексного подхода, вовлечение всего своего круга общения в вакцинальную кампанию - это то, что создает круг безопасности. Не нужно ждать еще чего-то, обсуждать динамику развития заболеваемости, нужно обезопасить себя и близких. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что в настоящее время вакцинироваться от ковида граждане РФ могут четырьмя зарегистрированными вакцинами. Речь идет о таких препаратах как "Спутник V" и "Спутник Лайт", созданных НИЦ имени Гамалеи, "Эпиваккороной" разработки "Вектора", а также "Ковиваке", созданным Центром имени Чумакова.

Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела.

Фото: Минздрав России