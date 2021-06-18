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Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела

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Глава Минздрава оценил время сохранения иммунного ответа к коронавирусу у привитых.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал журналистам о том, что вакцинированным "Спутником V" полгода гарантированно не надо проверять уровень антител. Ролик со словами чиновника опубликован в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

Я сделал вакцину, у меня на сегодняшний день хороший титр антител. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что у людей, перенесших заражение коронавирусом десять месяцев назад, медики фиксируют хороший иммунный ответ до сих пор. В настоящее время профильное ведомство  подводит результаты по статистическим данным.

Мурашко заявил о работе над корректировкой схем лечения пациентов с COVID-19.

Теги: антитела, минздрав, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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