Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о работе над корректировкой схем лечения пациентов с COVID-19. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.
Мурашко отметил, что специалисты корректитуют схемы лечения после того, как стало известно о новых вариантах течения заболевания.
Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает, в том числе, над сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию.
Максим Мурашко, министр здравоохранения РФ
Ранее Мишустин назвал очень сложной ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России.
Видео: YouTube / Россия 24
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