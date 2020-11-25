Корректировки потребовались после того, как стало известно о новых вариантах течения заболевания.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о работе над корректировкой схем лечения пациентов с COVID-19. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко отметил, что специалисты корректитуют схемы лечения после того, как стало известно о новых вариантах течения заболевания.

Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает, в том числе, над сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию. Максим Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мишустин назвал очень сложной ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России.

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