Мишустин назвал очень сложной ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России

Он призвал наращивать темпы вакцинации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал очень сложной ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Его слова приводит "РИА Новости".

Мишустин отметил, что темпы заражения в последнее время стали очень высокими. Он добавил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в России крайней непростя, поскольку число заболевших продолжает расти. В связи с этим необходимо наращивать темпы вакцинации и обезопасить граждан от болезни.

Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве.

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