В Минздраве рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Число субъектов РФ, в которых растет заболеваемость, выросло до 65.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время на территории страны увеличивается заболеваемость коронавирусом в большинстве регионов. Об этом он сказал в ходе совещания в медицинском центре имени Бурденко.

По его словам, сейчас в медицинских учреждениях РФ и под наблюдением врачей находятся 465 тысяч пациентов.

Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Отметим, согласно последним данным, в России выявили более 17,3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли за минувшие сутки 440 человек, выздоровели около 8,6 тысяч пациентов. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии составляет 5 334 204.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса на территории страны. По его словам, в настоящее время отечественные специалисты ведут плотную работу по созданию новых вакцин от коронавирусной инфекции. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день созданы четыре эффективных препарата от COVID-19, а также продолжается работа по созданию новых вакцин.

Ранее Путин заявил, что угроза COVID-19 в РФ не отступила, а в ряде регионов она в настоящее время обострилась.

Видео: Youtube / Россия 24