Путин: угроза COVID-19 еще не отступила

По его словам, самый сильный удар пандемии удалось отбить.

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза COVID-19 в РФ не отступила, а в ряде регионов она в настоящее время обострилась. Об этом он сказал в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва.

По его словам, России удалось отбить самый жесткий удар пандемии, что позитивно сказалось на будущей эпидемиологической и экономической обстановке страны.

Весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной <…> все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей России, включая тех, кто привился от COVID-19, избегать перегрева в жаркую погоду. По его словам, россиянам также следует не совершать заплывов на большие расстояния, однако купаться в водоемах после вакцинации от коронавируса не запрещается. Длительное плавание может стать препятствием для выработки антител к COVID-19 организмом человека.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что чиновники, которые не прошли полный курс вакцинации от коронавируса и вследствие чего заболели, будут лишены премий и надбавок до конца текущего года.

Видео: kremlin.ru