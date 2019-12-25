Глава государства сообщил, что российские специалисты продолжают разработку новых препаратов от коронавируса.

Президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 на территории государства. Об этом он сказал в ходе своего видеообращения по случаю Дня медицинского работника.

По его словам, в настоящее время отечественные специалисты ведут плотную работу по созданию новых вакцин от коронавирусной инфекции.

Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации. Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, РФ имеет необходимые ресурсы для осуществления этой деятельности. Путин напомнил, что на сегодняшний день специалистами созданы четыре эффективных вакцины от COVID-19, а также продолжается работа по созданию новых препаратов.

Ранее глава государства заявил о демографической яме в России. По мнению Путина, власти страны должны сфокусировать усилия по всем направлениям для того, чтобы преломить ситуацию в данной сфере.

Фото: сайт Кремля