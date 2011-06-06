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Путин заявил о демографической яме в России

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Глава РФ призвал работать над проблемой комплексно.

Владимир Путин заявил, что власти будут донастраивать систему мер поддержки семей с детьми. Об этом российский президент сообщил представителям политической партии "Единая Россия". Глава государства принял участие в съезде фракции. По мнению политика, власти страны должны сфокусировать усилия по всем направлениям для того, чтобы преломить ситуацию в сфере демографии.

Ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами - был момент - вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер заметил, что особое внимание следует уделять преломлению негативных тенденций в экономике и развитии регионов, социальной среде, области здравоохранения и образования, а также в воспитании традиционных ценностей. 

Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, демографическая яма
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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