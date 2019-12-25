Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Ранее документ был принят ГД РФ.

Российский президент Владимир Путин отклонил федеральный закон об ответственности СМИ за распространение фейков.Ранее документ был одобрен Государственной Думой. В тексте говорится об ответственности медиа за процитированные сведения из других СМИ в том случае, если главных редакторов этих источников невозможно установить, а также привлечь к ответственности. Информация опубликована на базе данных нижней палаты парламента.

Одним из обоснований освобождения журналистской редакции, главного редактора или самого сотрудника СМИ от ответственности в законопроекте считалось тот случай, когда распространенная информация являлась дословным воспроизведением сообщений или их фрагментов, распространенных другим источником информации (включая сетевые издания). При этом главный редактор источника должен был быть установлен и привлечен к ответственности за нарушение.

Хинштейн предложил указывать код региона в удостоверениях журналистов.

Фото: Kremlin.ru