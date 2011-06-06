Путин призвал привиться от коронавируса

Глава России считает, что сделать прививку лучше, чем потом переболеть.

Российский президент Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса. По мнению главы государства, пройти через процедуру лучше, чем потом заболеть инфекцией. Такое заявление политик сделал во время выступления на съезде фракции "Единая Россия".

Специалистам предстоит выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться - лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны рассказал, что находится в постоянном контакте со специалистами в сфере медицины. Врачи объяснили президенту, что последствия заражения коронавирусом для организма человека все еще устанавливаются. В настоящее время кроме поражения легких также фиксируются и сосудистые повреждения. Политик напомнил, что уже многие переболевшие россияне столкнулись со значительными осложнениями после перенесенного ковида.

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Видео: kremlin.ru