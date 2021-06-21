В Краснодаре лишат премий непривитых чиновников, которые заболели COVID-19

Такие санкции будут действовать до конца 2021 года.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что чиновники, которые не прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и вследствие чего заболели, будут лишены премий и надбавок до конца текущего года. Об этом он сказал в ходе аппаратного совещания.

Глава города отметил, что в частности это относится к сотрудникам мэрии и подведомственных ей учреждений.

Если у нас будет выявлен факт заболевания коронавирусом среди сотрудников администрации города Краснодара и, если будет выяснено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавируса, значит, данный сотрудник будет лишен всех премий и надбавок, будет работать до конца года за голый оклад. Евгений Первышов, мэр Краснодара

Согласно последним данным, в регионе за весь период пандемии COVID-19 было зафиксировано почти 50,5 тысяч случаев заражения. Выздоровели от коронавируса около 45 тысяч, умерли 3 256 человек.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил вакцинировать от COVID-19 60 процентов государственных служащих региона к 2 июля. По его словам, также на территории республики будет проведена просветительская работа по вакцинации от коронавирусной инфекции. К ней планируется привлечь академию наук, врачей, специалистов, а также общество "Знание".

Видео: ВК/Город Краснодар