В Башкирии потребовали привить госслужащих от COVID-19

До 2 июля планируется вакцинировать 60% сотрудников.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вакцинировать от COVID-19 60 процентов государственных служащих региона к 2 июля. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в правительстве.

По его словам, также на территории республики будет проведена просветительская работа по вакцинации от коронавирусной инфекции. К ней планируется привлечь академию наук, врачей, специалистов, а также общество "Знание".

Прошу до 25 июня обеспечить не менее 30% служащих, которые провакцинировались от фактического состава. К 2 июля вы должны обеспечить 60% служащих. Радий Хабиров, глава Башкирии

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на территории региона после начала пандемии COVID-19 выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 37 тысяч человек.

Напомним, руководство Мурманской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий жителей. Прививку от коронавирусной инфекции обязаны сделать работники сфер образования, транспорта, торговли и некоторых других. Сообщается, что в настоящее время количества вакцинированных от коронавируса мурманчан и сохранивших антитела после перенесенной болезни недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Ранее Жириновский выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.

Видео: Правительство Республики Башкортостан