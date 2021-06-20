Жириновский выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Политик считает, что добровольная вакцинация погубит Россию.

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за введение обязательной вакцинации населения РФ от COVID-19. Об этом он сказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, добровольная вакцинация может погубить россиян, поэтому следует принудить каждого жителя страны к прививкам от коронавируса.

Какое добровольное дело? Мобилизация в 41-м году — добровольное дело было, когда всех дезертиров расстреливали на ходу, паникеров расстреливали без суда и следствия? Шла война. А сегодня хуже. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

По его мнению, нежелание прививаться диктуется женщинами, потому как они составляют большинство в образовательной и медицинской сферах. Жириновский считает, что это является причиной ослабления мужского российского общества.

Мы единственное в мире общество, где мужчин меньше, чем женщин, на 10-15 миллионов. Нет такой страны в мире, везде мужчин перебор, а у нас женщин перебор. А женщины не хотят делать прививки, они боятся делать прививки. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Политик уверен, что в России следует ввести пропаганду вакцинации от COVID-19. По мнению Жириновского, отказ жителям страны в тех или иных видах услуг из-за отсутствия прививки от коронавируса, способен побудить их пройти курс вакцинации.

Ранее Жириновский заявил, что детство нужно продлить до 30 лет.

Видео: Видео: Комсомольская Правда

Фото: администрация Государственной Думы