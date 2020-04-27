Жириновский порассуждал об уничтожении Германии

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Германию следовало уничтожить как государство за развязывание ею мировых войн в 20 веке. Об этом информирует радио "Комсомольская правда".
Немцев нужно было вообще, как государство, уничтожить. Немцы развязали первую и вторую мировые войны, где погибли миллионы людей.
Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР
Политик также считает, что на замедление государственных процессов в России в начале 20 века повлияли революция и приход большевиков к власти. Если бы этого не произошло, то в ноябре 1917 года Германия была в окружении российской армии.
Также Жириновский посетовал, что мировое сообщество продолжает "уничтожать" Россию, несмотря на то, что она спасла мир во Второй мировой войне.
Ранее Жириновский предложил запретить публиковать СМИ информацию о расстрелах в школах.
Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все