Жириновский порассуждал об уничтожении Германии

Политик напомнил, что Германия развязала две мировые войны в 20 веке.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Германию следовало уничтожить как государство за развязывание ею мировых войн в 20 веке. Об этом информирует радио "Комсомольская правда".

Немцев нужно было вообще, как государство, уничтожить. Немцы развязали первую и вторую мировые войны, где погибли миллионы людей. Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР

Политик также считает, что на замедление государственных процессов в России в начале 20 века повлияли революция и приход большевиков к власти. Если бы этого не произошло, то в ноябре 1917 года Германия была в окружении российской армии.

Также Жириновский посетовал, что мировое сообщество продолжает "уничтожать" Россию, несмотря на то, что она спасла мир во Второй мировой войне.

Ранее Жириновский предложил запретить публиковать СМИ информацию о расстрелах в школах.

Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда