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Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" в день рождения
Сегодня, 11:19
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phil_k

Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" в день рождения

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Лидеру ЛДПР исполнилось 75 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Отметим, что сегодня, 25 апреля, Жириновскому исполнилось 75 лет. 

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича.

из сообщения на сайте Кремля 

Напомним, что Владимир Жириновский обладает орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

Ранее эксперт прокомментировал "уход" Зюганова с поста главы КПРФ.

Фото: ldpr.ru

Теги: владимир вольфович жириновский, владимир путин, вручение орденов, лдпр
Категории: Новости России, Лента новостей,

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