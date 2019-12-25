Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" в день рождения

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.
Отметим, что сегодня, 25 апреля, Жириновскому исполнилось 75 лет.
За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича.
из сообщения на сайте Кремля
Напомним, что Владимир Жириновский обладает орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.
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Фото: ldpr.ru
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