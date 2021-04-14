Лидер партии ЛДПР рассказал о кадровых перестановках у коммунистов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о грядущей смене председателя КПРФ. Такое заявление российский политик сделал во время пленарного заседания в Государственной Думе. По информации от спикера, Геннадий Зюганов планирует взять самоотвод, а на его место выдвинут заместителя председателя Юрия Афонина. Смена руководителя пройдет во время грядущего съезда партии.

Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Депутат предложил коллегам выставить охранников во время съезда КПРФ на тот случай, если Геннадий Зюганов захочет, чтобы его переизбрали во время заседания. Жириновский назвал главу КПРФ "знаменем коммунистов".

Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки заранее.

Видео: TG / Жириновский

