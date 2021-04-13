Российский депутат Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки заранее. Лидер ЛДПР сообщил во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Государственной Думы о том, что партия поддерживает запрет на авиасообщение с Турцией, которое будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Ранее Роспотребнадзор также рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в эту страну. Анна Попова заявила, что в Турции фиксируется резкое ухудшение эпидемиологической обстановки и увеличение числа новых зараженных COVID-19.
Запретить туроператорам продавать путевки вперед. Если уже известно, что ожидается закрытие, вообще прекратите продажу. Они до 1 июня уже распродали... И обещают вернуть гражданам. Из бюджета возьмут деньги и вернут. А заработают туроператоры.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
Политик подчеркнул, что продавать туристические путевки в Турцию можно будет только тогда, когда специалисты поймут, что на территории данного государства нет угрозы распространения инфекции.
Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию.
Видео: Facebook/Дума ТВ
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