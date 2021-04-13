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Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки заранее

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В ЛДПР рассказали о позиции по поводу туризма в Турцию во время пандемии.

Российский депутат Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки заранее. Лидер ЛДПР сообщил во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Государственной Думы о том, что партия поддерживает запрет на авиасообщение с Турцией, которое будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Ранее Роспотребнадзор также рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в эту страну. Анна Попова заявила, что в Турции фиксируется резкое ухудшение эпидемиологической обстановки и увеличение числа новых зараженных COVID-19.

Запретить туроператорам продавать путевки вперед. Если уже известно, что ожидается закрытие, вообще прекратите продажу. Они до 1 июня уже распродали... И обещают вернуть гражданам. Из бюджета возьмут деньги и вернут. А заработают туроператоры.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Политик подчеркнул, что продавать туристические путевки в Турцию можно будет только тогда, когда специалисты поймут, что на территории данного государства нет угрозы распространения инфекции.

Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию.

Видео: Facebook/Дума ТВ
 

Теги: владимир жириновский, госдума, лдпр, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Голубев Михаил
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