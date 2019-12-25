Депутат ЛДПР недоволен тем, что россияне отправляются за границу во время пандемии.

Российский депутат Владимир Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию. Об этом политик сообщил во время радиоэфира журналистам "Комосольской правды". Парламентарий и лидер ЛДПР заявил, что поездки в данную страну проблематичны из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и роста темпов новых пациентов с коронавирусом в Турции. Он не понимает, зачем россияне едут в государство, которое находится "на гране гибели".

И что они нам привезут в подарок? Не просто коронавирус, а южно-африканский вариант, британский. Еще хуже, чем тот, которым мы уже болеем второй год. Владимир Жириновский, российский депутат

Владимир Жириновский обвинил туристические фирмы в стремлении заработать деньги, при этом совершенно не думая о том, как отдых скажется на здоровье отправляющихся за границу соотечественников. Он напомнил, что существуют теплые страны, в которых "президенты умирают от коронавируса".

Полеты в Турцию для россиян могут ограничить с 12 апреля.

Фото: Комсомольская правда