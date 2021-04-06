Жириновский объяснил свои претензии к песне Манижи "Русская женщина"

Он заявил, что композиция не очень хорошо может отразиться на авторитете женщин России.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, что ему не понравилось в песне Манижи "Русская женщина", с которой певица будет представлять нашу страну на "Евровидении-2021". В своем Telegram-канале он заявил, что композиция не очень хорошо может отразиться на авторитете женщин России.

При этом Жириновский подчеркнул, что речь идет исключительно о тексте песни, который пришелся ему не по душе. Он добавил, что ничего не хочет сказать по поводу национальности Манижи.

"Вызывают удивления оценки некоторых комментаторов, в частности, политолога Георгия Бовта, который связывает нашу критику с национальностью певицы", - написал Жириновский.

Политик отметил, что песня Манижи не подходит для того, чтобы выступать с ней от РФ на зарубежном конкурсе. Жириновский убежден, что в композиции есть фразы, которые могут унизить достоинство гражданина России.

Ранее букмекеры назвали вероятных призеров "Евровидения-2021".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest