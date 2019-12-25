Букмекеры назвали вероятных призеров "Евровидения-2021"

Больше всех шансов на победу у представительницы из Мальты, певицы Дестини Чукуньере.

Букмекеры определили возможных призеров международного песенного конкурса "Евровидение-2021". Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно доступной статистической информации, больше всех шансов на победу у представительницы из Мальты, певицы Дестини Чукуньере. Ее триумф оценили в 18%. На втором месте в списке букмекеров оказался швейцарский музыкант Джон Мухарремай, также известный как Gjon"s Tears. У него 13%. Тройку лидеров возможно замкнет француженка Барбара Прави – 11%.

В топ-5 также попали Италия и Болгария, которые набрали по 7%. А вот певица Манижа, представляющая Россию на "Евровидении-2021", по подсчетам экспертов, может занять 14-е место. Вероятность ее победы оценили в 2%.

Ранее мы писали, что клип Манижи стал самым популярным среди всех участников "Евровидения-2021".

Фото: кадр из клипа Манижи на песню "Русская женщина"