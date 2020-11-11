Полеты в Турцию для россиян могут ограничить с 12 апреля

Полного запрета всех авиарейсов не планируется.

Полеты в Турцию для россиян могут ограничить уже с 12 апреля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Предполагается, что ограничения затронут чартерные рейсы – их планируется запретить. Однако полного запрета авиарейсов не должно быть – часть грузопассажирских вывозных рейсов могут сохранить. Кроме того, вероятно введение 14-дневного карантина для прибывающих из Турции россиян.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждает вопрос ограничения полетов между Россией и Турцией. Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, но могут быть приняты в понедельник. Таким образом, информация частично подтверждается из разных источников.

Фото: Piter.tv