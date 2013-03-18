Оперштаб обсуждает вопрос ограничения полетов между Россией и Турцией

С помощью введения данных мер планируется предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в РФ.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждает вопрос ограничения полетов между Россией и Турцией. Как передает портал РБК, решение по данному вопросу будут принимать представители Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора. Источник СМИ заявил, что решение о возможном ограничении принимается в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции.

С помощью введения данных мер планируется предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в РФ, объяснил источник. Представители сферы туризма готовятся к введению дополнительных ограничительных мер.

Ранее мы сообщали о том, что обострение отношений с Турцией из-за событий в Сирии может стать проблемой для России.

Фото: Piter.tv